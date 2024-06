Cristiano, dupla de Zé Neto, recebe alta depois de cirurgia

Cristiano, dupla sertaneja com Zé Neto, teve que receber cuidados médicos e enfrentou a mesa de cirurgia. O cantor recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (11/6), após passar por uma cirurgia de emergência no último domingo (9/6) para remover a vesícula biliar.

O cantor foi internado devido a fortes dores abdominais que surgiram após sua apresentação no evento Arraial Estrelado, em São Paulo.

A cirurgia, realizada pelo cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista Mauricio Sorbello, Doutor pela Faculdade de Medicina da USP, ocorreu sem complicações.