Cré́o Kellab, confirma morte da mãe após complicações de cirurgia: “Momento mais difícil da minha vida”

Minha gente… respira.

Porque até eu, fiquei sem palavras quando li a nota oficial publicada por Cré́o Kellab. E olha… quando eu fico sem palavras, você imagina o impacto.

Cré́o, ex-peão de A Fazenda 17, expulso do programa semanas atrás, acaba de enfrentar a dor mais brutal que um filho pode encarar: a perda da mãe, Dona Iracy Pedro Horácio.

E a história é dura. É humana. É cortante.

Segundo a nota divulgada pelo ator, Dona Iracy , internada em Juiz de Fora havia passado por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. O procedimento, de acordo com o próprio Cré́o, era delicado, de risco, mas necessário.

A família acompanhava cada boletim médico com esperança. Cré́o, já fora do reality, recebia atualizações constantes da irmã. A cirurgia foi realizada, o tumor removido, MAS…

…como acontece em casos de alta complexidade, as complicações pós-operatórias chegaram rápido e com força.

Dona Iracy sofreu um agravamento do quadro ainda na madrugada. Pressão instável, quadro infeccioso, falência progressiva. A equipe médica tentou reverter, tentou estabilizar, tentou de tudo.

Mas às primeiras horas do dia 29 de novembro, o pior se confirmou.

“É com profundo pesar que informo que minha mãe, Dona Iracy Pedro Horácio, faleceu na madrugada deste sábado. Ela enfrentou complicações após a cirurgia de retirada de um tumor do intestino. Pedimos orações e agradecemos o apoio de todos.”