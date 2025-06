Craque Neto ironiza comentário de Cátia Fonseca sobre saída da Band: “Temos estrutura pra todos”

Gente, estava provando um picolé de milho baphônico enquanto zapeava os canais de minha smart TV 98 polegadas. Eis que me deparo com o Craque Neto dando aquela alfinetada básica em Cátia Fonseca. Amores, minha xará saiu da Band dizendo que não tinha estrutura nenhuma, que ninguém ouvia as ideias dela… um bapho daqueles!

Bem, acontece que, a partir desta quinta-feira (12), Pâmela Lucciola vai apresentar o programa ‘Melhor da Tarde’, que até ontem foi comandado por Cátia Fonseca, que não hesitou em deixar a Band, repentinamente, após desentendimentos com a produção sobre mudanças estruturais que, segundo ela, não foram aceitas.

Cátia afirmou que sua saída da Band foi motivada por impasses de mudanças de estrutura (Reprodução/YouTube)

Sobre o rompimento com a emissora da família Saad, Cátia fez uma transmissão ao vivo em seu canal do YouTube e, sem papas na língua, desabafou sobre o que a fez tomar essa decisão.

“A questão é a seguinte, um dos pontos principais [da minha saída], que não é de hoje, era a falta de estrutura que eu tinha, cheguei a ter no passado e depois deixei de ter. E essa falta de estrutura não me permitia fazer o que eu desejava. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para minha vida. E o restante disso, eu sei e eles sabem. E pra mim, isso basta”, contou.

Neto debochou do comentário de Cátia Fonseca (Reprodução/Band)

No entanto, o relato da apresentadora pegou mal nos bastidores da Band. E no início da tarde de hoje (12), o Craque Neto foi convidado à revelar quem iria comandar o ‘Melhor da Tarde’, substituindo Cátia Fonseca, e aproveitou o momento para dar invertidas irônicas à ex-colega de emissora.

“Que fase que eu tô na Band! Dá uma olhada na estrutura que nós temos! Daqui a pouquinho, teremos muita coisa legal pra vocês aqui no ‘Melhor da Tarde’, com inovações e muita coisa legal, com estrutura pra todos [que trabalham] aqui na Band. Sempre tivemos estrutura”, debochou o ex-jogador de futebol.

Em seguida, anunciou Pâmela Lucciola como a nova comandante do programa: “Uma salva de palmas para a nova apresentadora [do Melhor da Tarde], a maravilhosa Pâmela [Lucciola]”.

Pâmela Lucciola é a nova apresentadora do ‘Melhor da Tarde’ (Reprodução/Band)

Que com um sorriso de orelha a orelha, respondeu: “Que felicidade é estar aqui no ‘Melhor da Tarde’. Tô feliz demais, gente!”, celebrou Lucciola.

Gente, será que a minha queridíssima xará vai comentar sobre o ar de deboche do Craque Neto ou vai deixar o assunto de lado para focar unicamente em seus futuros projetos? Eis a questão…