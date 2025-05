Corpo de um idoso morto há 6 meses foi encontrado dentro de uma casa na zona norte do Rio

Que horror, meu Deus. Gente, estou completamente horrorizada com o áudio que acabei de receber de uma amiga minha que mora na Tijuca sobre um idoso que foi encontrado morto dentro da própria residência nesta última quarta-feira (21).

Acontece que, os agentes da Polícia Civil do Rio prenderam dois irmãos que estavam mantendo o corpo do pai, de 88 anos, escondido na casa onde moravam na zona norte do Rio . Os Policiais fizeram essa descoberta enquanto eles cumpriam os mandados de busca e apreensão emitidos pela 37ª DP (Ilha do Governador).

O idoso foi identificado como Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, cujo corpo estava em avançado estado de decomposição foi encontrado em cima de uma casa em um dos comodos um da casa, no bairro do Cocotá, na Ilha do Governador.

Os filhos de Dario, Marcelo Marchese D’Ottavio e Tania Conceição Marchese D’Ottavio, foram presos em flagrante pelos agentes e a abordagem não foi nada tranquila. Pois, Marcelo reagiu com violência e Tania tentou defendê-lo, investindo contra os policiais. Em seguida, os dois foram contidos e presos em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver, resistência e lesão corporal.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que devem indicar a causa e a data aproximada da morte. Além disso, a perícia técnica foi acionada para auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do óbito.

Os irmãos foram encaminhados para observação médica, com indícios de possíveis transtornos psicológicos, e depois disso, irão à Justiça para audiência de custódia.

Essa ação policial foi motivada por conta das denúncias de vizinhos, que estranharam o desaparecimento do idoso e disseram que estavam sem vê-lo há vários meses.

De acordo com as investigações preliminares e depoimento dos vizinhos, o cadáver estava no local há cerca de seis meses.

No imóvel, os agentes também encontraram alguns bens recém-adquiridos pelos dois irmãos com aparência de novos. Essa descoberta reforçou a principal linha de apuração da polícia: eles estariam escondendo o corpo oculto para continuar recebendo os benefícios financeiros do pai.

A polícia está aguardando os laudos periciais para determinar se a morte decorreu de um estado mórbido, de uma doença, ou se houve um homicídio. As investigações sobre o caso seguem em andamento.