Convites de casamento de Hytalo Santos vem com um mimo inusitado

Os preparativos do casório do influenciador já começaram e os convidados ter a surpresa de ganhar um iphone 15 pro max junto com o convite.

Genteeeeee, que babado é esse convite de casamento influenciador Hytalo Santos? Amigo, eu espero que você não esqueça de me mandar um convite hein? Mas é isso mesmo, meus amores! Hytalo e seu boy, Euro irão se casar. Toda a felicidade do mundo pra vocês, meninos! Mas os convidados desse casório maravilhoso já serão surpreendidos antes mesmo do grande dia, pois o convite de casamento deles vem com nada mais nada menos do que um iPhone 15 Pro Max de presente. Lembrando esse aparelho custa cerca de R$ 10 mil aqui no Brasil. Ou seja, pelo convite já podemos esperar um casamento daqueles né? https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/11/23124733/WhatsApp-Video-2023-11-23-at-12.41.14.mp4