Conheça o novo papa da Igreja Católica, Leão XIV

Meus amores, estava aqui comendo um brigadeiro belga com farofinha de pistache, pois minha TPM tá daquele jeito. Eis que ouço a voz do César Tralli dizendo que chegou a hora do novo Papa ser apresentado ao público.

O nome do cardeal norte-americano Prevost foi o escolhido pelo Vaticano para ser o novo Papa da Igreja Católica na tarde desta quinta-feira (8) após a fumaça branca ser expelida da Capela Sistina, indicando que os 133 cardeais isolados no conclave elegeram o novo pontífice.

O novo líder da Igreja Católica apareceu na sacada da Basílica de São Pedro após ser anunciado, em latim, pelo cardeal Dominique Mamberti.

Robert Francis Prevost tem 69 anos, nasceu em Chicago (EUA) e é poliglota. O cardeal é visto como um eclesiástico que transcende fronteiras, serviu por duas décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado, e depois disso, liderou sua ordem religiosa internacional.