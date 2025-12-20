Como Rogério descobriu que Gerluce roubou a estátua em Três Graças?

Gente para tu-do! Por essa eu não esperava, a diva da Josefa estava aliada do Rogério esse tempo todo!!! Estou muito passada. Três Graças é novelão mesmo né?

Em Três Graças, o público vai descobrir que Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, só conseguiu se antecipar ao roubo da estátua graças a Josefa. Sempre discreta, a mãe de Arminda é a informante secreta do empresário e foi quem revelou que Gerluce estava por trás do plano.

Josefa, personagem de Arlete Salles, vinha dando sinais desde o início da trama.

Segundo o jornalista André Romano, do O Tempo, foi Josefa quem entregou todos os detalhes do roubo. A revelação muda a leitura de cenas exibidas desde o início da novela e confirma que a personagem sempre esteve um passo à frente.

A internet especula que Misael, interpretado por Belo, também seja um informante de Rogério.

Atenta a tudo, Josefa já havia dado sinais ao revelar que tinha cópias das chaves da casa, inclusive do quarto da estátua, e ao fingir estar dormindo enquanto Gerluce pegava a chave escondida. No dia do assalto, ela reforçou o jogo ao só aceitar ser levada como refém se Gerluce fosse junto, dando mais veracidade ao plano.

Nas redes sociais, ainda há quem aposte que Misael, personagem de Belo, também tenha repassado informações a Rogério, hipótese que ganhou força após seu desaparecimento com a bolsa de dinheiro. O fato é que, agora, fica claro: Josefa nunca foi apenas uma senhora silenciosa xom problemas de saúde, mas sim uma possível aliada decisiva que manteve Rogério sempre no controle da situação.