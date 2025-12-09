Como está a recuperação do cantor Leonardo? Filha atualiza o estado do sertanejo

Amores, preparem o coração porque a novela médica do dia tem protagonista estrelado: Leonardo, o eterno rei da sofrência animada, deu entrada às pressas no Hospital Albert Einstein de Goiânia depois de um mal-estar daqueles que derrubam até boi bravo. A internet já estava em alerta máximo, mas quem surgiu para jogar luz na situação foi Jéssica Costa, a filha influenciadora que aciona a calma do público com a mesma destreza de quem ajusta ring light.

Segundo Poliana Rocha, esposa do cantor e dona do feed mais transparente do Goiás, não foi ressaca, não foi exagero da noite, não foi nada do tipo só-que-não. O sertanejo encarou um quadro de diarreia forte que deixou ele completamente desidratado. Sim, meu amor, a realidade às vezes é menos glamourosa do que gostaríamos, mas é a vida batendo na porta.

Jéssica então abriu sua caixinha de perguntas para seus 1,7 milhão de seguidores e virou bombeira emocional do Brasil. Quando um fã perguntou o básico de toda aflição nacional, “o que aconteceu com seu pai?”, a moça respondeu com a serenidade de quem entende seu papel no caos: “Tudo certo, graças a Deus.” E ainda compartilhou conversas da família, revelando que o sertanejo já está no soro e reagindo bem.

Teve tia perguntando, primo respondendo, emojis de oração voando para todos os lados. A família inteira em modo esperança, e a web acompanhando como se fosse final de novela.

E para jogar um pouco de graça no drama, Poliana brincou dizendo que não era ressaca, mas sim um pacote completo de mal-estar que derrubou o cantor. Se fosse ressaca, meu bem, o Brasil nem piscava. Leonardo tem currículo nesse departamento.

Mas agora a prioridade é o restauro do ícone. O cantor deve receber alta em breve, segundo parentes, e já está estável, hidratado e pronto para voltar ao bom humor que só ele tem.