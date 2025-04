Com câncer raro, Netinho deverá ser submetido a um transplante com a própria medula óssea

Amores, fiquei sabendo de uma notícia que alegrou meu dia: Netinho está terminando a segunda fase do tratamento contra um câncer raro. A batalha vai perdurar por seis fases, sendo finalizada com um transplante de medula. Gente, estou ansiosa para ver ele totalmente curado e poder acompanhá-lo saudável e cheio de energia nos carnavais de Salvador.

Acontece que, nesta sexta-feira (11), o cantor de axé Netinho, de 58 anos, usou as redes sociais para compartilhar sua evolução no tratamento contra um câncer raro no sistema linfático.

Netinho será seu próprio doador de medula (Reprodução)

O músico revelou que está finalizando a segunda fase da terapia medicamentosa contra o tumor e alegou que faltam mais quatro fases para, enfim, realizar um transplante de medula óssea e se recuperar da doença.

“Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total. No final, haverá um transplante de medula”, comunicou.

De acordo com Netinho, ao fim do tratamento, ele será submetido a um transplante da própria medula óssea.

“Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos”, finalizou.