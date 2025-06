Com 7 filmes pornôs, 4 revistas masculinas e ex-participante de reality shows: Alexandre Frota é um showman brasileiro

Gente, meu amigo Alexandre Frota, vereador de Cotia, que acabou de ter seu nome envolvido em uma investigação da CREMESP. Ele é realmente, um showman brasileiro. De volta á Rede Globo, Frota mostrou que sabe se manter fora da Vênus Prateada.

Para quem não sabe, Frota pode ter seu mandato cassado após ter sido denunciado ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP. Há 20 dias atrás, A Câmara Municipal de Cotia recebeu um pedido do CREMESP para apuração da conduta do vereador, segundo a denúncia, o vereador cometeu quebra de decoro parlamentar e abuso de direito ao fiscalizar os atendimentos médicos e as condições de saúde local.

Além disso, Frota irá participar da estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync, do Domingão do Huck que vai ao ar hoje á noite (8). A última vez que Frota esteve na emissora foi há 25 anos quando atuou em Malhação entre os anos 1999 e 2000. Ele também participou de novelas de sucesso como Perigosas Peruas (1992), Top Model (1989) e Roque Santeiro (1985).