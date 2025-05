Climão ! Dona Déa e Livia Andrade brigaram nos bastidores do Domingão na Globo

Gente, estou aqui em casa procurando algo para assistir na minha TV de 98 polegadas, quando me deparo com um abraço entre Dona Déa e Lívia Andrade no Domingão com Huck.

Acontece que o programa de hoje foi palco de um momento especial: as duas selaram a paz após ficarem meses sem se falar.

Essa aproximação repentina delas deixou o apresentador Luciano Huck totalmente surpreso: “Olha, que momento emocionante das duas. Gostei, hein”, disse o apresentador.

Ele perguntou o que havia acontecido, e Lívia prontamente explicou: “É muito amor”. Com as lágrimas das duas, o apresentador insistiu para entender qual foi o atrito que rolou entre elas. Em seguida, Dona Déa disse que o pedido de reaproximação partiu dela.

“Vamos passar uma borracha nesse ano todo que passou?”, seguiu a senhora. “Vocês estão me dando um presente”, celebrou Huck, reforçando que as duas comentaristas do programa eram próximas.

De acordo com o apresentador, Dona Déa e Lívia eram bastante próximas. Até que uma desavença, ainda desconhecida pelo público, acabou afastando as duas e nem mesmo os integrantes do programa dominical sabiam o motivo do desentedimento.

“As duas são inteligentes, isso nunca apareceu na televisão”, avaliou o marido de Angélica. “O mais legal é que as pessoas nunca souberam porque a gente se respeita”, disse Lívia.

Por fim, a loira deu uma breve explicação do ocorrido, mas sem entrar em detalhes: “Somos mulheres de personalidade muito forte, todas sofreram muito ao longo da história”, iniciou.

“Como somos filhas de mães fortes, que sofreram muito, a gente tem também uma maneira de defesa na vida para não sofrer, pra gente não passar pelo que elas passaram’, justificou. ‘Duas cascas-grossas’, finalizou Andrade.