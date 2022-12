Cláudia Rodrigues se prepara para cirurgia nos EUA

Atriz enfrenta a esclerose múltipla e de acordo com sua companheira, Adriane Bonato, o procedimento custa 5 milhões de dólares

Estamos com saudade de ver Claudinha Rodrigues brilhando na telinha da Globo, mas de acordo com a sua companheira, Adriane Bonato, a atriz está se preparando para passar por uma cirurgia caríssima nos EUA para tratar a esclerose múltipla. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, ela está planejando o seu retorno para 2023.

A cirurgia está marcada para o fim de março e início de abril. “Estou bem animada. Vou me curar. Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial”, declarou à colunista.

“É uma cirurgia nova, que promete uma melhora de 80% nas sequelas. Há pessoas que já não andavam mais, usavam scooter… Elas fizeram essa cirurgia e voltaram a andar. Assim como gente com um monte de dificuldades, que usava sonda e tinha visão e fala comprometidas”, declarou sua companheira.