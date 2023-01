Cláudia Ohana revela que filha está internada e desabafa nas redes sociais

Atriz disse estar acabada com a internação da filha que enfrenta dificuldade para falar e engolir

Pai amado, o ano mal começou e já temos Cláudia Ohana se descabelando com a filha internada por causa de uma dificuldade para falar e engolir. A atriz explicou por meio de suas redes sociais que o problema não é grave, mas que ela está acabada com a situação e ao ver a filha desse jeito.

“Estou no hospital e não é nada grave. Ela está melhorando. Está com abscesso na garganta, não está conseguindo falar e nem engolir nada”, disse.

Cláudia ainda pensou em outras mães que passam pela mesma situação. “Estou cansada. Você fica aqui por horas. Isso porque estamos em um particular. Eu fico pensando nas pessoas em um público, com filhos, em como é que é. Me veio essa reflexão. Queria dividir isso, porque toda mãe fica acabada com o filho no hospital”, revelou.