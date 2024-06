Claudia Alencar fala sobre recuperação após cirurgia de emergência

Claudia Alencar celebrou com a Caras a boa recuperação que teve da sua última cirurgia na coluna, que aconteceu com emergência na sexta (14). Internada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, a atriz reflete sobre sua jornada e conta que deve receber alta em breve.

“Pois é, estou aqui no hospital novamente porque, na realidade, os grandes marinheiros só se fazem em mares bravios”, diz Claudia Alencar. “Estou aqui de novo, vencendo de novo essa questão da minha coluna que não deu certo da outra vez.”

A artista afirma que, logo após a nova cirurgia, já conseguiu andar —e continua desde então. Com a boa recuperação, a previsão é de que ela possa ir para casa logo. “Estou com a coluna boa, andando para lá e para cá. Já vou ter alta rapidamente.”

Agora, a artista enfrenta o momento com otimismo e uma boa recuperação. “Os grandes marinheiros só se fazem em mares bravios, não é? Realmente, me sinto uma grande marinheira da vida. Porque ela põe a gente em cheque, mas a gente ganha”, reflete Alencar.