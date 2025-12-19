Clássico da Globo dos anos 70 pode ganhar remake em outra emissora.

Meu bem, segura esse babado porque ele é forte! Eu tava comendo minhas torradinhas e tomando meu bom café da manhã quando descobri um assunto que está dando o que falar nos bastidores da TV: ‘Pai Herói’, um dos maiores fenômenos da Globo nos anos 1970, pode ganhar um remake fora da emissora que o consagrou.

Segundo informações da coluna Outro Canal da Folha de S. Paulo, a novela exibida originalmente em 1979, está entre os projetos finalistas de um edital da TV Brasil, emissora pública administrada pela EBC, ligada ao governo federal. A iniciativa prevê um investimento expressivo de R$ 110 milhões no audiovisual brasileiro, sendo R$ 15 milhões destinados à produção de uma novela inédita ou de um remake de peso.

A trama exibida em 1979 trazia Glória Menezes e Tony Ramos nos papéis principais.

Na história original, André Cajarana, interpretado por Tony Ramos, é um homem criado acreditando que o pai era um exemplo de caráter. Após a morte do avô, com quem vivia, ele parte para o Rio de Janeiro decidido a desvendar o passado e provar a inocência do pai, acusado de roubar terras e de matar um padre.

A novela pode ganhar um remake na TV Brasil.

No centro do conflito está Bruno Baldaracci, personagem vivido por Paulo Autran, um empresário poderoso, de métodos escusos, ex-sócio do pai de André e principal responsável pela armação que destruiu sua reputação. Para completar o drama, ele é casado com Gilda, mãe do protagonista, papel de Maria Fernanda.