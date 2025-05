Christina Rocha volta para o SBT e ressuscita Casos de Família

Preparem as cadeiras, os barracos e os gritos de “calma, gente!” porque ela está de volta! Um ano depois de ter dado um “tchauzinho dramático” pro Tá na Hora por não aguentar o tranco da rotina puxada, Christina Rocha assinou seu comeback triunfal com o SBT! SIM, BRASIL! A rainha do “segura esse forninho” vai comandar a nova versão de Casos de Família, aquele clássico dos escândalos que ela pilotou por 14 anos na telinha de Silvio Santos (1930-2024).

Mas segura essa: segundo o colunista babadeiro Flávio Ricco, do Portal Léo Dias, quem fez de tudo pra ter Christina de volta foi ninguém menos que Daniela Beyruti, atual manda-chuva do SBT. E a executiva já mandou avisar: o Casos de Família vai continuar com sua essência barraqueira raiz, mas vai rolar umas “novidades que prometem”.

E não pensem que foi fácil reconquistar o trono! Nomes como Cariúcha, Jojo Todynho e até o polêmico Pablo Marçal (aquele ex-coach que vive filosofando nas redes) fizeram testes para a vaga. O Marçal até bateu no peito dizendo que ia ter seu primeiro emprego CLT – só que, até agora, nada feito! O cargo é da Rocha, meu amor!

Nesse meio-tempo, Christina não ficou parada não! A musa do barraco refinado se jogou num programa no Kwai comentando o BBB 25. E já deixou claro:

“Sempre gostei de BBB, sempre assisti. Sempre gostei muito de estudar o ser humano, de ver certas coisas. Ainda mais pelo programa que fiz muitos anos [Casos de Família]”, revelou a lenda ao Notícias da TV.

E ela ainda completou, sem papas na língua:

“Então sempre gostei de assistir BBB, A Fazenda, Power Couple. Noto que muita gente tem vergonha de falar, mas eu gosto, não tenho vergonha nenhuma. É uma escola ver como as pessoas reagem. Eu gosto desse lado humano, de ver as pessoas”.

Christina está mais afiada do que nunca, e se depender dela, a nova fase do Casos de Família vai ser pura emoção! Segura esse comeback, Brasil!