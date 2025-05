Christina Rocha retorna para alcançar e resgata o povo da tarde com seu Casos de Família

Amigas, vocês não sabem o berro que eu dei quando anunciaram o nome da Christina Rocha. Tenho certeza de que o prédio inteiro vai me xingar horrores no grupo do condomínio e se bobear, ainda levarei uma bela multa.

O motivo de todo o meu surto, meus amores, é que o nosso amado e polemico Casos de Família está de voltaaa e sob o comando da icônica Christina Rocha. Assim que foi anunciada pela CEO, Dani Beyruti, a apresentador falou sobre seu retorno para a emissora:

“Estou feliz em ver o SBT voltando às raízes. É um desafio. Não vai tirar nada do ar, em Daniela? Temos que ir com calma. Não vamos dar dez pontos de cara, tem de ter um caminho, paciência. Se Deus quiser vai dar tudo certo.”

O programa Casos de Família foi encerrado em março de 2023, mas a emissora garantiu que o programa retornaria em breve. A volta do programa é uma das mudanças na programação do SBT, que está buscando atrair mais público.

Após 14 anos apresentando a atração, Christina Rocha retornou para comandar a nova versão.