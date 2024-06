Christian Chávez fala de suposto envolvimento de Anahí em fraude na tour do RBD

Vish! Christian Chávez reagiu aos boatos de que Anahí teria algum envolvimento no desvio de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Os jornalistas estavam tumultuados no aeroporto para saber detalhes do que ele pensava sobre o assunto e ele não deixou de falar sobre, reforçando que não há ressentimentos entre os membros do RBD devido aos problemas envolvendo o empresário Guillermo Rosas.

“Olha, o que eu posso dizer é que, às vezes, dizem muitas coisas. E a verdade é que se formos ficar o tempo todo dizendo: Não, isso é mentira. Não, isso é verdade… O que posso dizer é que os problemas legais ou o que está sendo tratado legalmente é algo que os meios de comunicação não têm o direito (de acesso] sabe?“, declarou Chávez.

“Eu, de todas essas coisas, não posso dizer nada, porque são fofocas. Olha, eu sei que é (um assunto) delicado. Mas por tudo isso, é melhor que as pessoas (adequadas) se encarreguem da parte legal, e nós fazemos o que sabemos fazer que é entreter o público”, acrescentou.