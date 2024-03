Chico Moedas quase é atropelado por carro de aplicativo

O momento do quase acidente foi gravado e publicado nas redes sociais pela própria passageira do Uber.

Eitaa! Amores, nesta sexta-feira (01) viralizou um vídeo nas redes sociais em que mostra o ex-namorado da cantora Luisa Sonza, Chico Moedas, quase sendo atropelado por um carro de aplicativo.

No vídeo em questão o muso da música “Chico”, está no meio da rua conversando com um grupo de amigos, quando é surpreendido com um carro de aplicativo que quase lhe atropelou.

“O dia que meu uber quase atropelou o aquariano nato”, legendou a passageira do carro, que foi a responsável por gravar e publicar o vídeo nas redes.