Chega ao fim o casamento de Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, após 25 anos, chega ao fim o casamento da atriz Cláudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca.

Além de casados a muito tempo, eles possuem 4 filhos juntos, Maria (21) Felipa (15), José Joaquim (12) e Pedro Henrique (10) e são sócios em uma produtora de conteúdos audiovisuais, a Zola Filmes.

O casal sempre teve um relacionamento discreto, mas fizeram questão de afirmar em uma entrevista ao canal “Hora de Naná” que a principal característica para um bom relacionamento era a honestidade. “Olhar para o outro e saber quem ele é. Se você puder olhar e enxergar a pessoa, quem mora ali, é o mais importante”.

Mas a vida é feita de ciclos, não é meu amores? Então, desejo toda a felicidade do mundo para os dois e que aproveitem ao máximo essa nova etapa de suas vidas.