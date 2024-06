Cauã Reymond mostra situação de sua cachorra após envenenamento

Cauã Reymond passou por um perrengue ao perder um de seus cachorros e ter que correr para socorrer o outro por causa de um envenenamento. O ator mostrou como está sua cachorra Shakira após ela ter sido envenenada nos últimos dias ao lado do outro cão do famoso, Romeu, que não resistiu e acabou falecendo depois do ato maldoso que alguém fez contra eles.

“Ela tá melhorando”, atualizou Cauã Reymond os internautas ao compartilhar o registro. Nos comentários, os seguidores vibraram com o bem-estar da menina. “Amém! Que felicidade Cauã”, disse Susana Vieira. “Que bom”, falou Ivete Sangalo.

Para quem não sabe, os cachorros de Cauã Reymond, Romeu e Shakira, foram envenenados na última sexta-feira, 7. O ator encontrou os cachorros já em estado grave ao chegar em casa. Ele acredita que a situação tenha acontecido em uma tentativa de assalto à residência, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.