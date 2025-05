Cauã Reymond dá o pescoço para repórter do Leo Dias, Monique Arruda, cheirar

Amores, enquanto saboreava um mojito de maracujá e curtia a vista da Baía de Guanabara a bordo de um iate de três andares de uma amiga, soube que uma repórter tirou uma casquinha, consensual, de um galã global. Gente, parece que ela deu aquela cafungada básica e inesquecível no pescoço do rapaz. Meu bem, quem me dera estar vivendo esse momento…

Bem, acontece que a repórter do Portal Leo Dias e do programa Fofocalizando, Monique Arruda, vivenciou uma situação que vai ecoar em sua memória. Em meio a uma entrevista com o ator Cauã Reymond, a jornalista teve o privilégio de dar uma cafungada no pescoço do galã de Vale Tudo.

Durante a conversa descontraída com o intérprete de César, o ator chegou a oferecer o pescoço para que Monique o cheirasse. E ela, que não é boba nem nada, não perdeu a chance.

Vale ressaltar que, na última semana, antes da repercussão da CPI das Bets, Cauã rescindiu o contrato com uma casa de apostas em que atuava como garoto-propaganda. A informação foi revelada pela assessoria do ator ao colunista Gabriel Vaquer.

Sobre o encerramento da parceria com a plataforma de apostas, o ator revelou que não fazia ideia do impacto negativo que as casas de azar causava na vida das pessoas e, ao perceber o quanto podem ser prejudiciais, decidiu romper o contrato.

“Eu fiz propaganda a pouquíssimo tempo. E eu realmente não vi problema quando eu vi grandes personalidades fazendo… o próprio Galvão, Vinicius Júnior, Seu Jorge, Ludmilla. Então eu não vi um problema. Tem grandes times que são patrocinados também. Mas quando eu vi o que estava acontecendo, eu tomei essa decisão [de rescindir o contrato]”, confessou.

Para encerrar a colaboração do a plataforma, o galã teve que renunciar a bonificações milionárias.

“Não sei se os outros colegas vão tomar [a mesma decisão] ou não, mas eu tomei e fui influenciado por outros colegas, óbvio que a decisão foi minha, mas eu achava que não tinha um grande problema nisso. Faz parte, a gente aprende”, completou.