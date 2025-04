Cauã para Carrão nos bastidores de Vale Tudo: “NÃO TOQUE EM MIM”

GENTE?! Parece que o remake de Vale Tudo está pegando fogo fora das câmeras! De acordo com o jornalista Valmir Moratelli, depois dos rumores de atritos com Bella Campos, agora surge mais uma bomba nos bastidores: Cauã Reymond e Humberto Carrão quase chegaram às vias de fato durante as gravações! Isso mesmo, o clima ficou pesadíssimo!

Segundo uma fonte quentíssima da produção — que pediu para não ser identificada (mas a gente AMA uma fonte misteriosa) —, Cauã perdeu as estribeiras com o jeitinho “afetuoso” de Carrão, que costuma falar pegando no braço das pessoas. E aí, meu amor, foi um pulo até o barraco!

A primeira bronca veio num “Não toca em mim”, daqueles secos que já deixam o ambiente em silêncio constrangedor. Mas a treta mesmo estourou quando, sem se ligar no climão, Carrão repetiu o gesto inocente. Foi aí que Cauã subiu o tom, ameaçou com agressão e o circo quase pegou fogo!

“Se fizer isso de novo, eu parto pra cima”, teria dito Cauã, segundo a fonte. E claro, a turma do deixa-disso correu pro set pra evitar que a novela virasse UFC ao Vivo.

O que tá acontecendo, hein, Cauã? Primeiro Bella Campos, agora Humberto Carrão… será que o galã tá com os nervos à flor da pele ou estamos diante de um novo bad boy dos bastidores da dramaturgia?

Enquanto o público espera cenas fortes no ar, parece que o verdadeiro dramalhão tá rolando é por trás das câmeras! Fica ligado porque essa história ainda pode render spin-off!