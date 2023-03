Cassia Picchi: A atriz que diz ser amante de diretor da Globo, marido de Giovanna Antonelli

Cassia Carolina Picchi já fez participações na TV Globo e em nova aparição se envolve em polêmica com Leonardo Nogueira, diretor da Globo

As minhas manas que adoram uma fofoca dos bastidores da Globo podem se sentar e ler essa com calma. Leonardo Nogueira se envolveu em uma furada ao ser processado por Cassia Carolina Picchi, que disse que mantinha relações sexuais com o marido de Giovanna Antonelli. A atriz ainda diz que tudo aconteceu nos bastidores e filmagens da novela ‘Fuzuê’ que vai substituir ‘Vai na Fé’ no horário das 19h.

A identidade da atriz foi revelada por Gabriel Perline e a bomba do caso foi anunciada por Fabíola Reipert. De acordo com as fontes, o romance entre os dois teria começado em 2021 e tudo corria por debaixo do tapete.

Segundo o processo, ela só teria relações com o diretor para conseguir um papel em uma novela que levasse seu nome para as alturas, ou seja, uma líder de audiência. No processo ainda são anexadas diversas conversas entre os dois, e o que posso dizer é que tudo está beeeem quente.