Caso P. Diddy: Advogados admitem que o rapper agrediu Cassie Ventura, mas alegaram que a violência foi mútua

Gente, estou aqui tomando uma água de coco após dar uma caminhada na orla do Leme, quando uma amiga minha que mora nos EUA veio comentar sobre um babado sobre o caso P. Diddy.

O julgamento do rapper ganhou um novo capítulo nesta última sexta-feira (9), acontece que os advogados de Diddy confirmaram que ele foi agressivo com a ex-namorada Cassie Ventura, só que a defesa também alegou que a violência era “mútua”.

Esse ocorrido é muito importante para o processo, pois o juiz Aron Subramanian autorizou que uma filmagem com Combs agredindo a ex-namorada seja exibida ao júri. A defesa do empresário fez de tudo para impedir que o material fosse usado como evidência, mas irão adotar uma nova estratégia após a decisão do juiz.

O advogado Marc Agnifilo contou que vão “assumir a posição de que houve violência mútua no relacionamento deles”, incluindo “agressão”. “Vamos admitir a violência doméstica”, disse ele.

Além disso, Agnifilo irá questionar qual é o limite entre brigas físicas e coerção. Segundo ele, Ventura é uma pessoa “forte” e de “natureza violenta”, “capaz de iniciar confrontos físicos”. O juiz rebateu o argumento do advogado e apontou que isso não significa que ela não possa ser coagida.

O julgamento de P. Diddy começou oficialmente nesta segunda-feira, 5, com a seleção do júri. As primeiras etapas de depoimentos estão previstas para 12 de maio,

Cassie Ventura tem um papel importantíssimo no caso e é a principal testemunha. O vídeo das agressões de Diddy contra a mulher é de 2016 e veio a tona em 2023 após uma publicação da CNN. Na época, o artista (que ainda não havia sido preso ou indiciado) pediu desculpas: “Eu assumo total responsabilidade pelas minhas ações naquele vídeo. Estou enojado. Fiquei enojado quando fiz isso, e estou agora.”

O rapper chegou a questionar a veracidade da gravação e alegou que o material foi alterado pela emissora e ainda acusou o canal de “cobrir informações de data e hora e depois mudar a sequência do vídeo”, além de “acelerar a filmagem para fazer parecer falsamente que as acontecem mais rápido do que realmente estão.”

Sean “Diddy” Combs foi preso em setembro do ano passado e se declarou inocente das acusações de que traficava várias mulheres sob uma “organização criminosa” que usava violência, ameaças e manipulação para satisfazer seus desejos sexuais. O fundador da Bad Boy Records está sob custódia desde então e teve todos os pedidos de fiança negados pela Justiça.