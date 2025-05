Casal de influenciadores transforma chá revelação em filme de ação: ‘Missão bebê’

Gente, estou aqui no Botafogo Praia Shopping tomando um cappucino com minha amiga do Leme e estava comentando sobre um chá revelação para o qual fui convidada por um casal de amigos muito queridos. Eis que ela me abre o instagram e me mostrou o vídeo de um casal que decidiu revela o sexo do seu bebe de uma maneira bem inusitada.

Nesta última quinta-feira (08), Gusta Stockler e Jani Lopes produziram um filme de ação, entitulado “Missão Bebê”, para compartilhar com os seguidores qual é o sexo do seu primeiro filho. Eles se casaram em março deste ano e revelaram a gravidez em abril.

Em seus perfis do Instagram, eles publicaram um vídeo contando o motivo dnão terem feito a festa do chá revelação do modo convencional. “Já adianto que não vai ter fogos de artifício, essas coisas todas, porque esse aqui é doidinho”, disse Jani. “A gente tá muito feliz de compartilhar com vocês esse momento, não queria que fosse só uma revelação aleatória, queria que fosse entretenimento também. Deu muito trabalho, espero que gostem”.

Na produção, o casal interpreta dois agentes secretos que são convocados para desarmar uma bomba prestes a explodir. Ao chegarem ao local marcado, eles são surpreendidos pelos seus amigos que organizaram uma festa para comemorar a revelação do sexo. Em seguida, eles descobrem que estão à espera de um menino! O casal ainda não revelou o nome escolhido para a criança, mas celebraram a notícia ao lado dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho na publicação.

“Gente, vocês são muito criativos! Amei!! Bem-vindos ao mundo dos meninos”, comentou uma internauta. “Mais a cara de vcs IMPOSSÍVEL Acerteiiiiiiii… vem aí o Baby Boy”, celebrou outra. “Esse foi o chá revelação mais lindo e criativo, VOCÊS SÃO F*DAS”, disse outra.

Conhecido como um dos pioneiros no YouTube, Gustavo Stockler é nascido e criado em Osasco (Sp) e tem um canal chamado “NomeGusta” na plataforma, onde compartilha vídeos de humor e do cotidiano, acumulando milhões de visualizações. Antes de se dedicar à criação de conteúdo, ele trabalhou como fotógrafo e estudou Design. Além disso, Gusta já namorou com a influenciadora Kéfera e atualmente, é casado com a influenciadora Jani Lopes e estão à espera de um menino.