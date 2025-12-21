Carrinho de compras enroscou na lateral da escada rolante e deixou 13 feridos na estação do Brás 

Gente, eu amo fazer minhas comprinhas natalinas, desde os itens e quitutes da ceia até mesmos os looks que poderei escolher para usar nesta grandiosa festividade, mas se tem algo que eu odeio é o caos de sair de casa nessa época do ano: o uber triplica o preço das corridas, as ruas comerciais ficam mais movimentadas que as filas do BRT para o Rock in Rio e eu corro risco de cair no meio da rua por conta do empurra-empurra.

Estava aqui numa padaria de Copacabana tomando um cappuccino e comendo uma rabanada recheada com frutas vermelhas e pistache, quando recebo um vídeo de uma amiga minha lá dos Jardins sobre um acidente que rolou no Brás.

Acontece que alguns passageiros caíram uns sobre os outros em uma escada rolante na estação do Brás, na região central de São Paulo nesta última quinta-feira (18) após um carrinho de compras enroscar na lateral da escada rolante totalizando 13 pessoas ficaram com ferimentos leves

De acordo com relato das testemunhas, as pessoas começaram a cair como em uma “bola de neve”, gerando desespero. Algumas chegaram a se jogar do meio da escada para o chão.

Para tentar controlar a situação, a CPTM desligou a escada rolante, mas isso acabou causando uma aglomeração na plataforma embaixo. O acidente aconteceu perto das 8h30 na escada das plataformas 2 e 3, que estava descendo para as linhas 10-Turquesa (sentido Rio Grande da Serra) e 11-Coral.

Os funcionários da CPTM no local disseram que várias pessoas se feriram, mas sem gravidade e foram atendidas pelo SAMU e levadas a hospitais da região. Além disso, alguns agentes da CPTM deslocados do Tatuapé para o Brás, já os que atuam no Brás foram acompanhar os feridos nos hospitais.

A escada ficou interditada para que funcionários de empresa terceirizada pudessem trabalhar no local.

Em um comunicado oficial , a CPTM lamentou “a ocorrência de queda de passageiros na escada rolante da Estação Brás na plataforma da Linha 10-Turquesa, sentido Rio Grande da Serra, ocorrida na manhã desta quinta-feira (18/12), por volta das 8h30, devido a mau uso do equipamento. Um carrinho de compras enroscou na lateral da escada, provocando a queda das pessoas”.