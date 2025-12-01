Carol Figueiredo volta à Max Fama como força máxima do casting infantil e reacende o poder da agência no mercado comercial

Minha gente… segurem essa coluna porque hoje tem poder, tem retorno triunfal e tem a assinatura daquela mulher que chega para transformar cenário! A Max Fama, maior fábrica de new faces do Brasil, acaba de anunciar o retorno de Carol Figueiredo ao trono do casting infantil e eu, já estou como? Arregalada, emocionada e de taça na mão, porque essa mulher não brinca em serviço.

Com 15 anos de carreira, Carol é praticamente uma máquina de revelação de talentos: são mais de 400 crianças descobertas por ano e até 350 campanhas anuais conduzidas para grandes marcas. É currículo que carrega peso, brilho e respeito no mercado, amor.

Após um período de amadurecimento profissional fora da casa, Carol volta para onde seu olhar floresceu. Ela mesma diz que foi o propósito que chamou: “Meu trabalho e a Max sempre tiveram uma conexão natural… Volto com mais técnica, mais consciência e a certeza de que aqui posso potencializar novos caminhos.”

Para ela, o booker do mercado atual é estrategista, leitor de tendências, curador de perfis e ponte direta entre clientes, modelos e marcas. É quem olha demanda, comportamento, velocidade, estética e representatividade. E se tem alguém que entende isso, meu amor… é a Carol.

Durante sua passagem fora da agência, ela mergulhou em gestão, processos, métricas e comportamento do mercado. Agora, volta com clareza sobre o que funciona, o que precisa evoluir e como transformar operação em resultados. É sobre visão. É sobre estrutura. É sobre liderança de verdade.

Max Fama anuncia o retorno de Carol Figueiredo como booker líder e fortalece estratégia no mercado de modelos comerciais. Foto: Divulgação

Ela chega com foco total em: curadoria estratégica de casting. Perfis alinhados às tendências reais das marcas e à pluralidade do mercado, aproximação com famílias. Orientação profissional e realista para cada criança, preparando talentos com verdade e segurança e otimização de processos. Mais agilidade, assertividade e qualidade nas entregas do briefing ao set.

A mulher já entra entregando pilar, base, estrutura e futuro. Não é retorno, é reestreia triunfal.

Segundo ela, modelos comerciais precisam hoje representar a diversidade real das famílias brasileiras. A espontaneidade, a autenticidade e a naturalidade são as palavras de ordem das marcas.

E quem garante essa entrega? Ela. Com seu olhar treinado e sua régua lá no alto. “O reencontro com talentos que eu mesma descobri e a oportunidade de acompanhar novas histórias desde o começo é o que me move”, diz Carol.

Com sua volta, a Max Fama reforça compromisso com, inovação, excelência operacional, curadoria de talentos, posicionamento nacional e performance comercial

São os pilares que mantêm a agência líder há mais de 20 anos e que agora recebem uma injeção de potência.

Carol não volta. Ela retorna como divisor de águas.