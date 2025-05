Carlos Alberto de Nóbrega já brigou com Silvio Santos, foi diretor do SBT e não suporta Goreth Milagres

Carlos Alberto de Nóbrega é figura marcada na mente de todos os brasileiros que viveram o auge da televisão aberta no Brasil.

Comandante máximo d’A Praça É Nossa, o empresário sem papas na língua sabe como alimentar manchetes polêmicas nos jornais e portais de todo o país.

Relembrando alguns momentos marcantes do apresentador, decidi listá-los abaixo, porque fofocas boas são as compartilhadas. Vem ver comigo:

A briga de 11 anos entre Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos

É isso mesmo, leitora! Imagina isso: dois ícones da TV brasileira romperam uma longa amizade por causa de negócios mal explicados.

Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos protagonizaram uma briga profunda que durou mais de uma década. O motivo? Um conflito envolvendo os direitos sobre a empresa Baú da Felicidade.

Segundo Carlos, ele cresceu acreditando que teria direito a 10% do Baú da Felicidade, graças à amizade entre seu pai, Manuel de Nóbrega, e Silvio Santos. No entanto, após a morte do patriarca, o herdeiro descobriu que Silvio havia recebido uma procuração que transferia essas ações para ele.

A partir daí, a relação ruiu e Carlos afirmou publicamente que havia sido roubado e envenenado por terceiros.

Para a reconciliação acontecer, foi preciso a intervenção de Manuel de Nóbrega, já falecido. Que história é essa, você pergunta?

É simples: Carlos confessou que sonhou com Silvio e o pai. A partir daí, se sentiu incentivado para encerrar o afastamento.

Silvio Santos ao lado de Manuel de Nóbrega no set da versão original de A Praça É Nossa. (Foto: Arquivo – Estadão)

SBT sob as orientações de Nóbrega

Apesar da tensão com Silvio, Carlos Alberto foi nomeado diretor artístico do SBT em 1999, sendo responsável por toda a estratégia de programação. Em 2001, assumiu o posto de diretor-geral da emissora, o que ampliou o poder dentro do apresentador na casa.

Carlos Alberto em gravação com Gorete Milagres. De parceiros a rivais. (Foto: Internet)

Carlos Alberto e Gorete Milagres: “a pior profissional com quem já trabalhei”

Durante uma entrevista a Rafinha Bastos em 2021, Carlos não hesitou ao afirmar que Gorete Milagres, a eterna intérprete da doméstica Filó, foi a pior profissional com quem trabalhou. A fala repercutiu e a atriz respondeu nas redes sociais, encarnando a própria personagem para ironizar a situação: “Estou exausta e chateada. Relatar os fatos com a Filó fica mais leve”.

A polêmica estreia de Gorete na Rede Globo

Carlos revelou que foi o responsável por abrir portas para Gorete na Globo. Na época, Renato Aragão desejava novos textos para compor o sucesso ‘Os Trapalhões’.

“O Renato queria que eu mandasse alguns textos, mas eu não podia fazer isso. Mostrei as cartas de Carlos Manga para Gorete”, afirmou.

Mais tarde naquela semana, Carlos soube da transferência de emissoras ao assistir ao anúncio de Faustão na televisão. No entanto, a estreia nunca aconteceu: Silvio Santos interviu e cancelou tudo.

O pedido ingrato de Gorete para voltar ao SBT

Depois da confusão com a Globo, Gorete retornou ao SBT, mas fez um pedido claro ao Silvio Santos, que foi pessoalmente à casa da atriz para tentar uma negociação. Gorete não queria mais participar de ‘A Praça É Nossa’, o tradicional humorístico comandado por Carlos.

A exigência abalou ainda mais a relação, já frágil, entre os dois.