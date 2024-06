Carlinhos Maia explica porque não houve beijo no seu casamento com Lucas

Gente, o Carlinhos Maia participou do programa da emissora digital DiaTV, SuperPoc. Essa foi a primeira interação entre o influenciadora e a apresentadora Samira Close depois da troca de farpas que tiveram nos últimos tempos.

Pelo visto, eles se colocaram um ponto final em tudo isso e tiveram um papo maravilhoso.

Em um determinado momento, Carlinhos explica a verdadeira razão dele e seu marido, o também influenciador Lucas Guimarães não terem se beijado no casamento deles.

O humorista falou que as pessoas estavam tão vidradas no beijo, que esqueceram o principal contexto do evento que é a celebração do amor deles. Ele contou que um dos motivos deles não terem se beijados é porque ele era brigado com a famíllia do marido e por respeito a religião deles, que são evangélicos.

Carlinhos revelou que nunca viu os pais se beijando, mesmo eles sendo hetéros e estarem casados até hoje.