Carlinhos Maia é condenado a pagar R$200 mil por ridicularizar jovem com má formação facial

Bem, ao ser condenado, pela Justiça de Mato Grosso, a pagar uma multa de R$200 mil por ridicularizar um jovem com má formação óssea, o influenciador Carlinhos Maia usou as redes sociais para se pronunciar sobre a determinação judicial.

“Eu acho isso um absurdo. E eu vou dizer porque eu acho isso estranho. Na época, esse rapaz era um meme da internet. Eu não fazia ideia se era brasileiro ou de qualquer outro lugar”, iniciou.

Em 2023, Maia publicou um story fazendo sátira sobre uma cirurgia estética que realizou no queixo e, em tom de deboche, comparou o possível resultado do pós-operatório ao rosto de Luiz Antônio dos Santos, que possui má formação facial.

Após a repercussão negativa, o influenciador deletou a publicação e pediu desculpas ao rapaz, confessando que não tinha a intenção de ofendê-lo.

“Eu estava com o queixo bem pequenininho, um seguidor me mandou a imagem [do rapaz] e eu postei. Logo em seguida apaguei e pedi desculpas, porque entendi que era uma questão congênita”, se defendeu.

Porém, a Justiça de Mato Grosso determinou que Carlinhos Maia pague o valor indenizatório por danos morais ao jovem. O criador de conteúdo afirmou que vai recorrer da decisão.