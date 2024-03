Cariucha vira o primeiro meme do ‘Chega Mais’ no SBT: “Já dei de mamar…Para os machos”

Cariucha causa por onde passa, isso a gente já sabe, foi só juntar ela e Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias que o ‘Chega Mais’, programa do SBT ficou ainda melhor. As duas se divertiram ao falar sobre silicone no programa de ontem (19). A ex-Fazenda ainda diz que quer colocar prótese porque já deu muito de mamar para os machos. Aloca!

“Um siliconezinho, porque já está caidinho. Eu quero botar um peitinho porque já caiu, já dei de mamar”, disse Cariucha.

“Você tem filhos?”, perguntou Regina. Logo ela responde: “Não, para os machos”, as duas caem na risada.

O programa vem ganhando o seu espaço nas redes sociais pelas diversas gafes que vem cometendo com os participantes e os apresentadores. Minha opinião é uma só: veio para ficar!