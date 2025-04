Cantor Yan fez seu primeiro show no Rio

Gente, estou de olho em todas as programações que estão rolando aqui no meu país Rio de Janeiro para saber se terá algum show por esses dias, eis que minha amiga do Cosme Velho me manda um áudio comentando sobre os shows da festa “Te Vejo no Pagode”.

Acontece que o cantor revelação do pagode carioca Yan, foi uma das atrações do evento que aconteceu lá no Espaço Hall, zona oeste do Rio. Esse foi o seu primeiro show e a casa de show vendeu todos os ingressos, meus amores.

O público de 8 mil pessoas estava com o grande hit do artista, “Vou desligar” na ponta da língua e cantando em plenos pulmões junto com ele.

Além de um dos grandes destaques do cenário musical atual, Yan acabou se consolidando como uma das promessas do pagode. Iniciou sua carreira em 2022, cantando nas redes sociais e fazendo seus primeiros shows no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, ele não para de crescer.

No ano passado, Yan gravou seu futuro audiovisual, PagodYANdo Nas Alturas, no icônico Morro da Urca. Além disso, o pagodeiro já soma sucessos nas plataformas digitais, com singles que ultrapassam mais de 700 mil ouvintes mensais e mais de 15 milhões de streams nas plataformas digitais.