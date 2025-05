Camila Pudim entra para lista dos 10 maiores influenciadores do Brasil em 2025

Camila Pudim alcançou um novo reconhecimento em sua trajetória como criadora de conteúdo: ela está entre os dez maiores influenciadores do Brasil em 2025, segundo o relatório “Qual o Cenário da Creator Economy no Brasil?”, desenvolvido pela Favikon em parceria com a People2Biz.

O estudo avaliou os 200 principais influenciadores brasileiros no Instagram, YouTube, TikTok, X e LinkedIn, com base em fatores como engajamento, número de seguidores, atividade constante e conexão com a audiência. Com vídeos criativos de maquiagem, desafios populares e uma comunicação leve e bem-humorada, Camila consolidou seu espaço entre os grandes nomes da internet.

Além de Camila, o ranking reúne criadores com diferentes perfis e estilos de conteúdo, como Neymar Jr., Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Cleyton da Silva (Spider Slack), Lucas Rangel, Hytalo Santos, Vinicius Jr., Emilly Vick e Marcelo Vieira. A diversidade de temas vai de lifestyle e humor até esportes, paternidade e conteúdo viral.

O relatório também destaca um comportamento cada vez mais comum entre os influenciadores: a atuação em múltiplas plataformas. Cerca de 85% dos criadores analisados produzem conteúdo em mais de uma rede social, sendo a combinação entre Instagram, TikTok e YouTube a mais utilizada, estratégia adotada por cerca de 30% deles para ampliar seu alcance e engajamento.

Com presença forte nas principais redes, criatividade afiada e um olhar atento para as tendências digitais, Camila Pudim se firma como um dos principais nomes da nova geração de influenciadores no país.