Camila Pudim brilha na disputa por Criador do Ano no TikTok Awards 2025

Meu amor, se tem alguém que me deixa com vontade de passar iluminador até no calcanhar, essa pessoa é Camila Pudim. Eu já começo este texto arfando, porque a gata simplesmente está concorrendo ao prêmio de Criador do Ano no TikTok Awards 2025. Sim, meu bem, o auge. O topo. O Olimpo das trends. A categoria que separa os mortais dos mitos, e adivinha quem está lá no pódio? Ela. A própria. A imperatriz do close bem dado.

Camila não entrou na internet pra participar, entrou pra reescrever as regras do jogo. São 31,6 milhões de seguidores que acordam de bom humor só pra ver o que ela vai inventar em seguida. Ela entrega humor, entrega estética, entrega cinema, entrega um clac de edição que deixa meio Brasil respirando por aparelhos. E tudo com um carisma que dá até vontade de mandar flores pra ring light dela.

Camila alcançou reconhecimento mundial com seus vídeos de maquiagem e transições. Foto: David Brendoft

E vamos falar do histórico dessa mulher? Vencedora do Vídeo do Ano em 2024, graças ao inesquecível Asoka Challenge, aquele momento em que a internet inteira ajoelhou e pediu perdão por duvidar da arte. Camila pegou uma trend e transformou em um espetáculo digno de tapete vermelho. Maquiagem impecável, transição mais afiada que uma navalha suíça, narrativa visual que faria Spielberg suspirar. Eu fico tremendo só de lembrar.

A gata também é empresária, tá? Não é só beleza na timeline, não. A Pudim Beauty já virou referência de liberdade criativa, de maquiagem que encoraja, que liberta, que inspira. Camila cria paletas e personagens com a mesma tranquilidade de quem passa manteiga no pão. E tudo vira tendência. Tudo. A mulher respira e a internet reproduz.

O TikTok Awards acontece em 11 de dezembro, com transmissão ao vivo. E, claro, um elenco digno de festival: Pabllo Vittar, Gustavo Mioto, Mari Fernandez, Wesley Safadão, Chefin e mais um batalhão de artistas. A noite ainda será comandada por Lázaro Ramos, Thalita Meneghim e Gabb. Um luxo, um frenesi, uma comoção interativa.

A votação pro Criador do Ano fica aberta até a noite do evento. O público decide. Ou seja, meu amor, agora é Camila ou Camila. Este é o momento de transformar admiração em voto, glitter em clique, paixão em engajamento.

E pra fechar com estrondo: Camila ainda figura na pesquisa global Most Influential Celebrities 2025, da Ipsos, como uma das influenciadoras mais poderosas do país. E o tradicional Halloween da Pudim? Meu bem, aquilo foi um tratado de beleza, narrativa e impacto. Milhões de visualizações. Milhões. A mulher é capaz de ressuscitar a economia de um país só com um tutorial de contorno.