Camila Loures abre o jogo sobre afastamento de Virginia: “Para sempre”

Ué gente? É amizade ou não é? Camila Loures abriu o jogo sobre sua possível rixa com Virgínia Fonseca e apostou na melhor linha “ainda somos amigas”. As duas apresentavam o ‘PodCats’ juntas, mas a união acabou sendo desfeita e ambos seguiram caminhos opostos. Em entrevista com a Blogueirinha, ela contou mais sobre a relação das duas.

“Você tem que levar a Vi lá [no seu programa] também”, disse Camila. “É Vi pra você? Pra deixar bem claro. Muita gente acha que não é mais”, disparou Blogueirinha, insinuando uma briga entre a ex-dupla. A apresentadora logo deixou claro que não houve desavenças com Virginia.

“É Vi. Eu amo ela. Tenho um carinho enorme por ela e ela sempre vai ter um lugar especial aqui pra mim. É Vi pra sempre”, disse Camila Loures.