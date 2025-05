Camarote Pride São Paulo anuncia edição 2025 com Inês Brasil, Jesus Luz, DJ Zé Pedro e mais na maior Parada LGBT+ do mundo

O Camarote Pride SP está de volta para mais uma edição histórica na Parada LGBT+ de São Paulo, que acontece no dia 22 de junho de 2025. Com localização privilegiada na varanda do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, o evento oferece uma experiência completa para quem quer curtir a Parada com conforto, vista privilegiada, atrações de peso e muita representatividade.

A edição 2025 confirma um line-up potente que une nomes queridos do público e nomes consagrados da cena: Inês Brasil será a grande diva do Camarote, ao lado dos DJs Jesus Luz, Zé Pedro, Rosane Amaral e Claudio Jr.. Como destaque especial, o icônico musical Hair invade o espaço com uma performance vibrante que vai colorir os abadás dos convidados.

Foto: Divulgação

Com curadoria artística e produção da ZPNG, o Camarote é mais do que um espaço: é um ponto de encontro para celebrar o orgulho, a liberdade e a potência da comunidade LGBTQIAPN+ no coração da cidade.

“Você já imaginou viver a maior Parada LGBT do mundo assim, de camarote? Com a melhor vista da Avenida Paulista, open bar, open food, segurança, conforto e exclusividade o dia todo? Seja bem-vindo ao Camarote Pride”, convida Guto Melo, criador do evento.

Mais do que um espaço, uma experiência

O Camarote Pride SP vai muito além da música e da vista privilegiada. “É um espaço exclusivo, pensado nos mínimos detalhes para que você possa viver uma Parada com tudo que tem direito — e muito mais”, explica Guto. “A pista vai ferver com nossos DJs. E além da música, você encontra open bar e open food premium, bebida gelada, comida incrível, serviço impecável e mais de 8 horas de festa.”

Este ano, o camarote traz também ativações especiais: barbearia, espaço relax, experiências imersivas e até bistrôs com serviço de bordo para quem quiser curtir a Parada sentado, com todo o conforto.

“São mais de 100 pessoas envolvidas para garantir o seu atendimento no melhor open bar e open food da Avenida”, completa.

Parcerias e ativações

O Camarote 2025 traz uma rede de parceiros que apostam na diversidade como valor essencial. Confirmados até agora: SCRUFF (app oficial do evento), Printerest, Blanver, Flying Horse, Maguary, McCain e Águas Prata. O Google também participa da festa, com colaboradores presentes no espaço premium. A Revista Quem assina como media partner oficial.

SERVIÇO

Camarote Pride São Paulo – Edição 2025 Data: 22/06/2025 Local: Blue Note São Paulo – Av. Paulista, 2073, 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP Horário: 12h às 20h (Abertura da casa: 11h) Classificação etária: 18 anos (menores apenas com pais ou responsáveis legais – conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502/2021)

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO Local: Blue Note São Paulo Térreo: das 10h às 18h (segunda a sábado) 2º andar: das 18h às 23h (apenas em dias de show) A Eventim e o Blue Note não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não oficiais.

Sobre a ZPNG

Criada em 2000, a Agência Zapping é uma das principais agências de eventos proprietários do Brasil. Com 22 anos de atuação, a empresa já realizou mais de 1000 eventos, atendendo grandes marcas como: Coca Cola, Cup Noodles, Porto Seguro, Decolar, SENAC, Ford, Olla, Catho, Fini, entre outras. Além da criação de experiências para o mercado de infoprodutos e da operação e promoção do Camarote Bar Brahma, um dos principais do Carnaval de São Paulo.

A ZPNG é responsável pela realização do Prêmio Jovem Brasileiro, principal premiação voltada ao público jovem do mundo, e do Digital Awards, evento que premia os principais nomes do mercado digital no Brasil.