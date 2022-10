Caleb McLaughlin aponta racismo por parte dos fãs de ‘Stranger Things’

Ator abriu o coração em conversa com os fãs da Bélgica em uma convenção

Todos nós sabemos do sucesso que foi e ainda é a série Stranger Things. Caleb McLaughlin , intérprete de Lucas Sinclair, afirmou ter sofrido racismo por parte dos fãs da série nos últimos anos. O ator ainda conta que as pessoas não o seguem e não o apoiam por causa da cor.

“Na minha primeira Comic Con, algumas pessoas não ficaram na minha fila porque eu era negro. Algumas diziam: ‘Ah, eu não queria estar na sua fila porque você foi malvado com Eleven’”, revelou o ator. As pessoas não me seguem ou não me apoiam porque eu sou negro. É difícil falar sobre isso e as pessoas entenderem. Mas quando eu era mais jovem, isso me afetou muito”, completou.

Caleb ainda relembra que entrou para o elenco quando tinha 14 anos. “Por que sou o menos favorito? A menor quantidade de seguidores? Estou no mesmo programa que todos da primeira temporada. Porque eu nasci com essa linda pele de chocolate, não sou amado”, disse.