Caldas Country Festival tem shows de grandes estrelas do sertanejo e até cena de novela da Globo

Amores, Caldas Novas parou ontem! O Caldas Country Festival 2025 deu a largada para mais uma edição histórica com casa cheia e uma energia surreal. AO festival reforçou porque é reconhecido como o evento mais quente do Brasil e porque reúne diferentes gerações, estilos e fãs de todas as regiões.

A festa começou cedo! Para aquecer o público, o cantor Nattan comandou o Esquenta especial no Parque Aquático Lagoa, que reuniu mais de 6 mil pessoas durante a tarde.

Nattan. Créditos: Produtora Sea

Já na programação da primeira noite, o festival entregou uma sequência de grandes atrações: Luiz Cláudio & Giuliano, Maiara & Maraisa, Jorge & Mateus, Luan Santana e Os Caras do Arrocha no trio elétrico apresentaram seus maiores sucessos e comandaram a festa, que encerra o Circuito Sertanejo. Só nomes de peso!

Luan Santana. Créditos: @timedefoto Maiara & Maraisa. Créditos: @timedefoto

E não é que Caldas Novas entrou de vez na teledramaturgia brasileira? Filipe Bragança, o protagonista João Raul da novela “Coração Acelerado”, da TV Globo, gravou uma cena especial durante o show de Maiara & Maraisa e reforçou a relevância do Caldas Country Festival no calendário cultural do país.

Filipe Bragança como o protagonista João Raul, de “Coração Acelerado”, em participação especial no Caldas Country Festival. Créditos: @timedefoto

Claro que eu estava de olho no metro quadrado mais disputado da festa: os camarotes! O clima era de descontração. O Camarote Brahma reuniu diversas celebridades e influenciadores, que prestigiaram a abertura da edição e consolidaram a noite como um dos encontros mais movimentados do entretenimento nacional.

Marina Fabris. Créditos: @timedefoto Marco Túlio. Créditos: @timedefoto

Passaram pelo espaço nomes como Virgínia Fonseca, Rafa Kalimann, Naiara Azevedo, Camila Loures, Lucas Guedez, Kenya Sade, Larissa Gloor, Marco Túlio, Gustavo Tubarão, Marina Fabris, Gabi Gobo, Marcus Cirillo, Vetuche e Odorico Reis, entre outros.

Virgínia Fonseca e Lucas Guedez. Créditos: @timedefoto Gabi Gobo. Créditos: @timedefoto

E se vocês acham que acabou, estão enganados! Neste sábado (22), o festival retorna com uma programação de peso. A segunda noite terá a revelação Lorena Cristine, além de apresentações de Leonardo, Murilo Huff e Natanzinho Lima e Gusttavo Lima, que prepara um show especial com hits que marcaram sua trajetória e promete amanhecer com o público em Caldas Novas.

Jorge & Mateus. Créditos: @timedefoto

Os ingressos para a última noite seguem à venda pela Total Acesso. Eu já estou pronta para o round 2!