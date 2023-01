Bruno e Fred se alfinetam no jogo da discórdia: “Essa implicância é uma coisa pessoal”

Atendente de farmácia chamou o médico para levar torta na cara e não deixou de dizer que não sentiu uma troca com Nicácio

Bruno Gaga deu o que falar nas redes sociais depois de chamar Fred Nicácio para tomar tortada na cara no jogo da discórdia desta semana no BBB 23. O atendente de farmácia disse que não teve uma troca bacana com o médico, que se defendeu e disse que sempre esteve aberto para todos os brothers.

“Eu voto nele porque, mesmo ele voltando, a gente não teve tempo para mais afinidade, não teve troca de olhares. Eu gosto muito de conversar olho no olho, mas você é muito disperso comigo. A gente não tem troca de conversa, a conexão não bateu. De todos aqui que eu não tenho afinidade, essa conversa, diálogo, é o Fred”, disse ele.

Por sua vez, o médico rebateu: “Eu acho que, a partir do momento que você me dá esse feedback, e eu lhe dou outro: é uma pena! Eu falei a mesma coisa e vou repetir, é uma pena que você não tem se conectado comigo porque eu estou aberto para tantos outros aqui. Acho estranho porque eu geralmente sou uma pessoa muito receptiva e com você não foi diferente, mas eu acho que essa implicância é uma coisa mais pessoal. Já passou do game, pra você falar que a gente não troca é muito irreal”.

Bruno ainda disse que se ele não quisesse falar com omédico não teria o chamado. Na vez de Fred ele chamou Bruno para tomar uma torta na cara e ainda disse que ele faz comentário e sai para rir. “Minha conexão não bateu, de verdade. Não sinto verdade em você. Por que você não dá um exemplo agora do que eu disse?”. E o médico afirmou: “Não quero!”.