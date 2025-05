Bruno Canaan mostra o antes e depois de harmonização peniana

Quem acompanhou os anos 2000 provavelmente se lembra da revista G Magazine. O modelo mineiro e influenciador, Bruno Canaan, estampou a capa da revista em três edições, num momento em que a publicação ganhava destaque pelos ensaios nus que desafiavam padrões. Duas décadas depois, volta aos holofotes por outro motivo: passou por um procedimento íntimo conhecido como Overpants.

Bruno conta que decidiu passar pelo procedimento por curiosidade, autocuidado e, segundo ele, pelo desejo de se sentir ainda melhor. “Não foi por insegurança. Foi uma escolha. Se posso melhorar algo que já me faz bem, por que não? A estética é só uma parte disso tudo. Me interessa a sensação de estar inteiro, potente, e vivo”, afirma.

O que é o overpants

O Overpants é uma técnica que combina bioestimuladores, toxina botulínica e ácido hialurônico. Desenvolvido pelo biomédico Vitor Mello, especialista em harmonização masculina, o procedimento tem como proposta aumentar o comprimento peniano em até 3 cm e a circunferência em até 7 cm. Realizado com anestesia local e duração média de 40 minutos, também pode melhorar a textura da pele e estimular a produção de colágeno.

“É um procedimento rápido, seguro e com resultados visuais imediatos, que vão melhorando com o tempo. No caso do Bruno, conseguimos um resultado expressivo e dentro dos melhores parâmetros clínicos, ele ganhou 3,3 cm, totalizando 12, 6 cm de circunferência”, explica Vitor Mello, que já realizou mais de 6 mil harmonizações íntimas masculinas.

Segundo o especialista, a busca por esse tipo de procedimento tem crescido entre homens de diferentes perfis, idades e estilo de vida, todos movidos por um desejo em comum de se sentir melhor com o próprio corpo, sem culpa nem constrangimento. “Existe uma mudança clara no comportamento masculino. Os homens estão se permitindo cuidar de si com mais liberdade. E isso é revolucionário.”

Com passagem por realities como Jogo da Sedução, da Band, no qual foi campeão, e mais recentemente A Grande Conquista, da Record, Bruno também já atuou como ator de teatro, personal trainer e participou de concursos de beleza como o Mr. Rodeio Brasil. Apesar da imagem pública estar muitas vezes associada ao corpo, ele ressalta que o cuidado estético não se resume à aparência. “Já ouvi de tudo, claro, mas vaidade não é futilidade. É sobre estar bem comigo mesmo.”

Canaan conta que o resultado ficou acima do que esperava e ainda pensa se vai mostrar o antes e depois no Privacy, plataforma onde compartilha conteúdos adultos. Ele também não descarta outros procedimentos. “Talvez uma harmonização facial. Nada radical. Meu critério é simples, é me olhar no espelho e gostar do que vejo.”

Volta da G Magazine

Em paralelo, uma parte importante da trajetória de Bruno também está prestes a ganhar nova vida. A G Magazine, revista onde ele foi capa duas vezes e que se tornou referência na cultura LGBTQIA + brasileira, será relançada em 2025. A publicação, que circulou entre 1997 e 2013, volta agora em versão 100% digital e gratuita acompanhada por um documentário original da Globoplay que vai contar os bastidores da revista.

Bruno não está envolvido diretamente com o relançamento, mas reconhece o papel que a revista teve em sua trajetória. “A G abriu caminhos e quebrou muitas barreiras. Muita gente se viu ali pela primeira vez. Fazer parte disso foi especial. E caso haja oportunidades, eu posaria novamente, com certeza”.