Bruna Marquezine aposta em fios mais longos para iniciar o ano e reacende tendência das extensões capilares

A atriz Bruna Marquezine, 30, começou o novo ano de visual renovado. Conhecida por seu estilo sofisticado e por ditar tendências, ela surgiu recentemente com os cabelos visivelmente mais longos, chamando a atenção dos fãs e do mercado de beleza. A transformação aconteceu na última quinta-feira (18), durante passagem por São Paulo, onde Bruna realizou o procedimento com o hairstylist Eder Fernando.

A mudança reacende o debate sobre o uso de extensões capilares, cada vez mais procuradas por mulheres que desejam comprimento, volume ou até mesmo alteração na textura dos fios, sem intervenções definitivas. Para a visagista e terapeuta capilar, Mari Borges, o recurso pode ser um grande aliado quando bem indicado e aplicado corretamente.

“As extensões capilares são um ótimo aliado, principalmente para mulheres que têm cabelo fino, pouco cabelo ou fios mais ralos. Elas também funcionam muito bem para quem quer mudar a textura, dar mais volume ou criar um efeito ondulado em cabelos naturalmente muito lisos”, explica Mari.

Segundo a especialista, o segredo está na escolha da técnica adequada e na execução cuidadosa do procedimento. “Hoje, a técnica de fita é considerada a mais segura e uma das mais naturais, justamente por distribuir melhor o peso e reduzir a tração no couro cabeludo. Outras técnicas, como queratina, trança, costura ou rede, também são válidas, mas tudo depende da forma como são feitas”, alerta.

Mari Borges destaca que a aplicação incorreta pode trazer riscos à saúde capilar, como a alopecia por tração, um problema causado pelo excesso de tensão nos fios. “É algo mais comum do que se imagina. Um exemplo bastante conhecido é o da Naomi Campbell, que desenvolveu alopecia na região frontal justamente pelo uso contínuo de apliques aplicados de forma inadequada”, pontua.

Apesar dos cuidados necessários, a visagista reforça que, quando bem executadas, as extensões são uma excelente opção para transformações mais ousadas. “Para quem quer uma mudança radical, sair do cabelo curto para o longo, mudar textura ou ganhar volume, é um recurso maravilhoso. Basta escolher um bom profissional e a técnica correta para garantir um resultado natural e seguro”, conclui.