Bruna Marquenize se emociona ao ouvir “Eu te amo” de Fernanda Montenegro 

Amores, estou aqui tomando um café da manhã bem reforçado aqui no Çavá Café do Erick Jacquin, quando me deparo com um grupo de meninas comentando sobre um momento repleto de fofura que rolou em um dos stands da CCXP25.

Acontece que rolou a divulgação do filme “Velhos Bandidos” no evento de cultura pop nesta sexta-feira (5), onde a atriz Bruna Marquezine ficou bastante emocionada após fazer uma declaração especial para a veterana Fernanda Montenegro, que é uma das protagonista da produção.

“É uma alegria fazer parte de um filme que tem desde 90 anos até a maravilhosa Bru. A vida é de todas as idades. Não precisa existir nenhum empecilho para nenhuma idade existir“, disse Montenegro.

E completou: “Para mim, é um momento bonito, porque estou com quase 100 anos e tem outros atores que, somando ali, têm mais de mil anos — a banda de velhos sem caráter. A vida foi dura com eles e eles acabaram virando bandidos mesmo”.

Marquezine não conseguiu segurar as lágrimas ao falar da Fernandona. Ela disse: “Não posso ficar te olhando que eu choro. Eu te amo”. A veterana respondeu com carinho: “Você é linda por dentro e por fora“.

A jovem atriz completou: “Sempre foi minha atriz preferida e sempre será. Nunca consegui falar sobre ela sem chorar. Muito aprendizado em cena e fora de cena. Isso que vou levar pra vida”.

“Estamos juntas pro resto da vida. Estamos juntas além da vida. Estou muito emocionada”, concluiu Montenegro sobre a parceria com a atriz.