Ex de Felipe Neto remove tatuagem e sai da empresa

Bruna Gomes fechou as portas do passado sem olhar para trás apagando todas suas lembranças do ex A fila anda Felipe Neto e Bruna Gomes ta seguindo o fluxo. Depois de terminar o namoro com o youtuber, a influenciadora decidiu fazer algumas mudanças na sua vida. Começando por apagar Felipe de sua vida, literalmente.

A gata saiu da empresa do ex, Play9, que agenciava a carreira da influencer, agora ela segue os vídeos com roteiros próprios. Ela faz o negócio dela, não é não? Bruna Gomes volta as atividades com independência Ah e não para por aí, ela também saiu da mansão que os dois moravam e agora mora em um apartamento menor até que o seu fique pronto para morar. Os cães do casal ficaram com ela. Influencer leva os cachorros da casa de Felipe Neto A bela moça revelou que não tem tido boas noites de sono. “Em algumas noites eu dormia só por duas horas. Passei por um mês super difícil, tentando processar tudo o que aconteceu na minha vida, mas agora, mais de um mês depois, eu não tenho mais dúvidas sobre mim. Foi muito doloroso, tem muitas feridas abertas ainda. Eu não posso negar que nesse meio tempo eu pensei em desistir”, disse. Bruna remove tatuagem que fez em homenagem ao ex namorado Bruna também tem sessões marcadas para remover a tatuagem que fez em homenagem ao seu ex. Segundo ela, a tatuagem simboliza uma época muito conturbada de sua vida, quando lutava contra a depressão e a síndrome do pânico. Vida que segue.