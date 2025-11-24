Briga entre Maria e Saory em A Fazenda 17 envolve Dudu Camargo e acusação de falta de higiene

Irmãs, eu juro que eu tento manter a compostura, mas esse povo da Fazenda 17 não dá um dia de paz. Dessa vez o bafafá ficou por conta da Maria Caroline e Saory, que resolveram transformar a sede num ringue.

Tudo começou naquele papo atravessado por causa dos pepinos da Rayane com o resto da mulherada, aí você já imagina pra onde foi, né?

No quarto, Maria soltou um shade básico pra Rayane e soltou o verbo sobre Belo, falando de um certo fã-clube do cantor e que ela tinha que provar que o cantor era corno.

Treta começou após comentários sobre Rayane e fugiu do controle na sede. (Foto/Reprodução: Record)

A partir dali ninguém mais segurou essas duas! Daqui a pouco estavam na cozinha trocando farpa como se estivessem disputando o cinturão do UFC. Eu adoro e aposto as minhas fichas na Maria!

A gata então resolveu ir direto no ponto fraco de Saory e lascou que Dudu Camargo não toma banho, mas que ela continua ficando com Dudu.

O queixo de vocês caiu aí também? E ela ainda soltou um “que nojo” com gosto. . “Saory, você é podre, Saory. Você é podre”, provocou. Amadas, não sobrou uma gota de classe e compostura no meio dessa confusão.

Dudu Camargo tomou de graça e virou alvo da confusão entre as peoas. (Foto/Reprodução: Record)

Carol Lekker, que não perde uma oportunidade de entrar no meio da gritari, já estava ali atenta pra botar mais lenha.

Saory ficou tão indignada que correu pra avisar que ia chamar Dudu pra ouvir tudo na cara dura, pra ver se Maria tinha coragem de repetir a história do banho na frente dele.

Eu só digo uma coisa, amadinhas. Se continuar nesse ritmo, a produção vai ter que começar a distribuir capacete e joelheira na sede porque o elenco feminino não foi a passeio.