Bonita demais pra ser real? Site de conteúdo adulto recebe denúncia alegando que criadora seria inteligência artificial

Amores, enquanto tomava meu cappuccino com leite de amêndoas e checava meus e-mails no iPad, me deparo com a informação de que um assinante de conteúdo adulto confundiu uma criadora de conteúdo com inteligência artificial!

Aos 27 anos, Ana Bruna, uma das principais criadoras da plataforma TopFans, teve sua aparência oficialmente questionada por um assinante que entrou em contato com o SAC da empresa. A mensagem registrada pelo canal de atendimento dizia: “Ela é bonita demais para ser real. Quero saber se é uma inteligência artificial.” O usuário solicitava esclarecimentos sobre a identidade da criadora, sugerindo que sua imagem poderia ter sido gerada por computador.

A equipe da plataforma apurou o caso internamente logo após o recebimento da mensagem. Segundo a TopFans, o perfil de Ana Bruna passou por verificação manual, além dos procedimentos de validação padrão já exigidos pela empresa. A conclusão foi categórica: Ana Bruna é uma pessoa real, com identidade confirmada, produção ativa e sem uso de inteligência artificial em seus conteúdos.

De acordo com Alexandre Lopes, CEO da TopFans, o questionamento gerou surpresa interna. Ele afirmou que esse tipo de dúvida é incomum, mas chamou atenção pela forma como a aparência da criadora foi associada a algo supostamente artificial. “Ela chama atenção não só pela beleza, mas pela forma com que se apresenta. Essa dúvida, por mais curiosa que pareça, revela como as pessoas estão cada vez mais desconfiadas da perfeição”, disse.

A empresa também explicou que o conteúdo publicado por Ana Bruna, assim como o de outros criadores da plataforma, passa por filtros visuais automáticos de correção de cor, brilho e contraste. O objetivo desses ajustes técnicos é manter uma uniformidade estética nas publicações, sem alterar traços físicos ou a identidade real dos criadores.

Lopes finaliza dizendo que o investimento em qualidade visual e estrutura profissional tem sido um dos principais motivos que explicam o crescimento da plataforma. Segundo ele, cada vez mais criadoras de conteúdo estão migrando de redes como OnlyFans e Privacy para a TopFans. “Estamos oferecendo um ambiente onde elas têm suporte, retorno financeiro e uma entrega visual muito superior. Isso tem feito muita gente optar por trabalhar com a gente”, concluiu.

Gente, não vou julgar o assinante da plataforma. A IA está ficando tão avançada em criar imagens realistas que às vezes pode ser confuso mesmo. O que vocês acham?