Boninho vira cigana visionária e faz SBT e Record dançarem no mesmo tambor

O Brasil ainda tá tentando entender o que aconteceu, mas vou te explicar sem piedade e com um brilho maldoso no olhar: Boninho virou freelancer de luxo.

Sim, meu bem, o homem que por anos reinou como czar do entretenimento na Globo agora faz o SBT sorrir, a Record se coçar e a concorrência inteira morder o próprio cotovelo.

Depois do impacto que foi a estreia dele comandando o The Voice Brasil no SBT, o programa foi até interessante em audiência, faturamento e streaming. A Disney colocou no topo, o comercial bombou, o horário noturno reagiu e até a rede social, que vive no caos, decidiu unir forças pra aclamar o homem.

Após “The Voice” no SBT, Boninho produzirá novo reality show na Record. Foto: reprodução

O resultado? Segunda temporada garantida em 2026 e portas escancaradas.

Mas a parte suculenta vem agora:

Boninho, a entidade midiática, vai trabalhar no SBT e na Record ao mesmo tempo.

Sim, querida, você leu certo. Aquele arranjo que parecia piada de mesa de bar virou realidade. Enquanto ele comanda o The Voice no SBT, também põe as garras no desenvolvimento de Casa do Patrão, o novo reality show da Record.

Se isso não é a definição de poder midiático, euzinha não sei o que é.

E pra completar, as cotas do The Voice se esgotaram tão rápido que até vendedor de plano de saúde chorou de inveja. Boninho contou que a diretora do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, já chamou ele pra aumentar patrocinadores, números e a autoestima da emissora inteira.

Casa do Patrão e The Voice Brasil farão Boninho ter jornada dupla na Record e no SBT no próximo ano. Foto: reprodução

E o homem tá como?

Leve, solto, flutuando.

Disse que está sorrindo, feliz e se divertindo.

Normal. Quem não estaria comandando duas emissoras ao mesmo tempo, né?

Já na Record, Casa do Patrão vem aí com prioridade máxima. A emissora quer um nome forte pra apresentar a atração e começar 2026 com cara de revanche. Enquanto isso, o SBT prepara a segunda temporada do The Voice pro segundo semestre.

Ou seja, enquanto as emissoras se engalfinham pelo topo, Boninho está acima, olhando tudo de camarote, abanando o leque e dizendo: ”Calma, queridas, tem espaço pra todas.”