Blogueirinha e Daniela Mercury agitam a semana do ‘TVZ Ao Vivo’

Com Marina Sena e Gominho no comando, o programa recebe as personalidades em edições cheias de diversão e hits

Kátia Flávia

24/11/2025 16h00

foto jbr (21)

Blogueirinha e (Fotos: Globo/Divulgação e Gabriel Vaguel)

Amores, a semana no Multishow promete ser do jeitinho que o público do ‘TVZ Ao Vivo’ gosta: cheia de música, humor, energia lá em cima e convidados que movimentam a internet e a TV.

Nesta segunda-feira (24), Marina Sena e Gominho recebem a Blogueirinha, que invade o estúdio trazendo seu humor afiado e todo o seu conhecimento do universo pop. A criadora vai performar a música “Numa Ilha”, da Marina Sena, e promete entregar entretenimento e aquela dose de caos organizado que só ela sabe proporcionar ao vivo.

Já na quinta-feira (27), é a vez de Daniela Mercury assumir o palco para falar sobre seu trabalho recém-lançado, o álbum “Cirandaia”. A cantora baiana, dona de sucessos como “O Canto da Cidade”, “Rapunzel” e “Nobre Vagabundo”, chega pronta para transformar o estúdio em festa e revisitar hits que marcaram gerações.

