Billy Joel cancela turnê após ser diagnosticado com grave distúrbio cerebral

Gente, estou aqui comendo um belíssimo eggs benedict com salmão e bebendo um cappuccino de nutella no rooftop do Novotel Leme, quando recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho sobre o Billy Joel.

Acontece que o cantor e pianista norte-americano foi diagnosticado nesta última sexta-feira (23) como um grave distúrbio cerebral. Ele está com Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN) — condição neurológica caracterizada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano.

Através de um comunicado, Billy explicou que a condição foi agravada por conta das recentes apresentações, levando a problemas de audição, visão e equilíbrio.

Então, o cantor decidiu cancelar os shows que estavam marcados em estádios na América do Norte e na Inglaterra.

“Sinto muito por decepcionar o nosso público. Obrigado pela compreensão”, diz o texto. Joel acrescentou dizendo que “aguarda ansiosamente o dia em que poderá subir ao palco novamente”.

No mês de março, o artista anunciou o adiamento de outros oito shows que ele faria até julho, alegando uma condição médica, mas sem revelar a doença.

Billy Joel recebeu a instrução de fazer fisioterapia e dar uma pausa nas apresentações até se recuperar.