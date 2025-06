Bia Miranda denuncia agressão de Gato Preto: “Acabou de me bater”

Gente, estava preparando um chá verde com limão antes de entrar em reunião no escritório, eis que recebo um vídeo assustador, com gatilhos, onde uma ex-peoa revela ter sido vítima de agressão do ex… Meu bem, acho que depois desse fato estarrecedor, o relacionamento ‘ioiô’ deles não tem mais volta. Será?!

Bem, acontece que, no início da manhã desta quarta-feira (11), a influenciadora e ex-Fazenda Bia Miranda, de 21 anos, usou os stories para desabafar sobre episódio de agressão pelo ex-companheiro, Gato Preto. No entanto, minutos após a publicação, a ex-peoa deletou a série de vídeos.

“Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, relatou, visivelmente abalada com o que acabara de acontecer.

Na última terça (10), Bia Miranda anunciou o término com Gato Preto (Reprodução/Instagram)

Além da violência física, Bia Miranda afirmou ter sido ameaçada por ele, que teria dito que irá ficar com a guarda da filha do casal, Maysha, de quase dois meses de idade.

“Ele falou que vai pegar a Maysha, me enforcou… quase que ele conseguiu, aquela desgraça”, completou.

Vale ressaltar que, antes que as publicações fossem apagadas pela influenciadora, o perfil Circo da Mídia conseguiu salvá-las, o que ajudou a impulsionar a repercussão do caso.

Até o momento, Bia Miranda não voltou a mencionar o episódio violento causado pelo ex-companheiro.